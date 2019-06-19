وفد من وزارة الصناعة البحرينية يزور مسرعة أعمال بسنغافورة

زار وفد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مسرعة أعمال A*Star في منطقة Singapore Silicon Valley، الذراع التجاري لوكالة العلوم والتكنولوجيا والأبحاث، ضمن أجندة ورشة عمل (أفضل الممارسات الدولية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة) المنعقدة بسنغافورة.





وكان في استقبال الوفد "Anthony Chong" مساعد نائب رئيس المسرعة، الذي أطلع الوفد على برامج التطوير والدعم للمؤسسات الناشئة؛ التي تهدف الحكومة الى تسريع وتيرة أعمالها، حيث تقود هذه المسرعة الأبحاث الموجهة للمهمات التي تعزز الاكتشافات العلمية والابتكار التكنولوجي.





كما قام الوفد بجولة في منشأة "Block 71"، التي تضم كافة عناصر منظومة البيئة الاقتصادية لدعم رواد الأعمال والمؤسسات الناشئة، التقوا خلالها بعدد من أصحاب المؤسسات الناشئة، مسلطين الضوء على دورها في رعاية وتطوير المواهب والرواد، في مجال البحوث والتكنولوجيا والصناعة.





وقد كان لهذه الزيارات بالغ الأثر في اكتساب الخبرات ذات العلاقة ببيئة الأعمال الجاذبة لرواد الأعمال والمؤسسات الناشئة، في مجالات التكنولوجيا والبحوث والصناعة، مما يثري تجربة مملكة البحرين ويعزز من خبراتها للاستمرار بدعم هذا القطاع الحيوي الهام.





وتشارك وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ممثلة بإدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بورشة عمل بعنوان أفضل الممارسات الدولية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) التابع لوزارة التجارة الأمريكية بسنغافورة من 17 – 21 يونيو الجاري.