التخطيط: 50% من الوظائف الحالية ستختفى بعد 4 سنوات

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قالت الدكتور ندى مسعود، مستشارة وزيرة التخطيط، إن 50% من الوظائف الحالية ستختفى بعد 4 سنوات، مشيرة إلى أن العالم يواجه ثورة صناعة رابعة.



وأضافت "مسعود"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الثورة الجديدة يوجد بها عناصر مادية وإلكترونية، لافتة إلى أنه سيصاحب الثورة تغيرات اقتصادية واسعة النطاق.



وتابعت: "الوظائف التي ستختفي هي المرتبطة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية مثل السكرتارية والعمالة الإدارية والمحاسبة والأنشطة البنكية وقطاع التامين ولكن في المقابل سيخلق وظائف في قطاع البرمجة والهندسة الحيوية".



ونوهت مستشارة وزيرة التخطيط، إلى أن الصحافة الورقية تحتاج إلى تغيير لمواكبة التطورات التكنولوجية، مؤكدة أن موظفي الجهاز الإداري للدولة سيخضعون للتدريب لتحسين مهاراتهم الوظيفية.

