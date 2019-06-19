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أول تعليق من خوان ماتا بعد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:34 م
أول تعليق من خوان ماتا بعد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد النجم الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لشرف حقيقي أن يستمر في تمثيل هذا النادي الرائع وهؤلاء المشجعين المذهلين. 

وقال ماتا بعد تجديد عقده مع الشياطين الحمر: "لقد تواجدت في مانشستر يونايتد في السنوات الخمس الأخيرة وأنا أفتخر باعتبار أولد ترافورد بمثابة بيتي".

وأضاف: "أتطلع إلى العمل مع أولي جونار سولشاير وطاقمه التدريبي الرائع؛ إن الرؤيا التي يملكونها للنادي مثيرة حقاً وأنا سعيد للغاية أنني سأكون جزءاً من ذلك".
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