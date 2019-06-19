أول تعليق من خوان ماتا بعد تجديد عقده مع مانشستر يونايتد

أكد النجم الإسباني خوان ماتا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، إنه لشرف حقيقي أن يستمر في تمثيل هذا النادي الرائع وهؤلاء المشجعين المذهلين.





وقال ماتا بعد تجديد عقده مع الشياطين الحمر: "لقد تواجدت في مانشستر يونايتد في السنوات الخمس الأخيرة وأنا أفتخر باعتبار أولد ترافورد بمثابة بيتي".



