"الأمر بالمعروف" في عسير تفعل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة

وتعد المنصة وسيلة حديثة ومتعددة الاستخدامات للتوعية في الأماكن الحيوية التي يكثر مرتادوها، وتحوي المنصة شاشة LED للعرض عالية الدقة بمقاس 3×6 متر.

وتضم المنصة نظامًا صوتيًّا متكاملًا لإلقاء المحاضرات والكلمات، ويُعرض في هذه الشاشة عدة أفلام توعوية ووقائية عن برنامج الأمن الفكري وعن خطر الابتزاز، وبرنامج قيمنا الذي أنتجته الرئاسة، ويحوي عدة أفلام مرئية عن الصلاة، والابتسامة، وعن خطر الخمور والمسكرات والأمن الفكري وغيرها، إضافة إلى خدمة البث المباشر لقناة القرآن الكريم ولقناة السنة النبوية، كما جرى تجهيز المنصة لاستخدامها كمصلى متنقل يستوعب قرابة 200 مصلٍ، إضافة إلى إمكانية استخدامها لتوزيع المواد التوعوية والتوجيهية من إصدارات الرئاسة العامة.