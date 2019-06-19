"الأمر بالمعروف" في عسير تفعل المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:31 م
الفجر السعودي
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أطلق فرع رئاسة الهيئة العامة للأمر بالمعروف بمنطقة عسير، ممثلًا في إدارة التوعية والتوجيه بالفرع بالتعاون مع الإدارة العامة للتوعية، برنامج المنصة التوعوية والمصليات المتنقلة، في أماكن وجود المصطافين في حديقة المطار بأبها، وشارع الفن، ومهرجان التسوق بخميس مشيط، ومركز الأمير سلطان الحضاري؛ حيث يكثر وجود المصطافين والمتنزهين في الفترة المسائية.
وتعد المنصة وسيلة حديثة ومتعددة الاستخدامات للتوعية في الأماكن الحيوية التي يكثر مرتادوها، وتحوي المنصة شاشة LED للعرض عالية الدقة بمقاس 3×6 متر.
وتضم المنصة نظامًا صوتيًّا متكاملًا لإلقاء المحاضرات والكلمات، ويُعرض في هذه الشاشة عدة أفلام توعوية ووقائية عن برنامج الأمن الفكري وعن خطر الابتزاز، وبرنامج قيمنا الذي أنتجته الرئاسة، ويحوي عدة أفلام مرئية عن الصلاة، والابتسامة، وعن خطر الخمور والمسكرات والأمن الفكري وغيرها، إضافة إلى خدمة البث المباشر لقناة القرآن الكريم ولقناة السنة النبوية، كما جرى تجهيز المنصة لاستخدامها كمصلى متنقل يستوعب قرابة 200 مصلٍ، إضافة إلى إمكانية استخدامها لتوزيع المواد التوعوية والتوجيهية من إصدارات الرئاسة العامة.
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