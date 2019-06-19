رئيس الوزراء الأردني: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن بلادنا

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قال رئيس الوزراء الأردني عمر رزاز يوم الثلاثاء خلال اجتماعه مع وفد من مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح خليوي إن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.



حيث أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة على مواصلة التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يخدم مصلحة البلدين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.



وخلال اللقاء الذي حضره وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والسفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل، أكد رزاز على أن أمن المملكة العربية السعودية جزء لا يتجزأ من أمن الأردن.



وأشاد خليوي، وهو أيضًا رئيس لجنة الصداقة البرلمانية السعودية - الأردنية، بالعلاقات الأردنية السعودية، معربًا عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك، ودعا إلى إنشاء رحلات مباشرة بين المدن السعودية والأردنية.



وأشار الأمير خالد إلى أن أكثر من مليون سعودي زاروا المملكة العام الماضي، مشددًا على أهمية تحديث طريقتي هالة عمار والمدورة التي تربط البلدين.



كما شدد الأمير خالد على خطط بلاده لتخفيف الجمارك وتسريع حركة البضائع بين البلدين.



وخلال الاجتماع، استكشف الجانبان تبادل الخبرات في مجالات الإسكان والهندسة والبناء والتعليم وتكنولوجيا المعلومات.



وفي يوم الثلاثاء أيضًا، التقى رئيس مجلس الشيوخ بالإنابة سمير الرفاعي مع خليوي وأعضاء الوفد البرلماني السعودي. أكد الرفاعي مجددًا أن أمن واستقرار المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عمومًا، لهما مصلحة وطنية أردنية.



وأثناء رئاسته للجنة البرلمانية الأردنية السعودية للإخوان مع نظيره السعودي، أشاد الرفاعي بموقف المملكة العربية السعودية الداعم للمملكة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على عمان.

