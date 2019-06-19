عرض"البر التاني" في إسبانيا برعاية الصليب الأحمر

أعلن الصليب الأحمر عرض فيلم "البر التانى" في مدينة برشلونة الإسبانية بطولة الفنان محمد على ولمياء كرم ومحمد مهران وإخراج على إداريس والذي تم إنتاجه منذ 3 سنوات ويقدم الفيلم قصة مجموعة من الشباب المنتمين لإحدى القرى المصرية الفقيرة والذين يحاولون الهجرة إلى الأراضي الإيطالية بشكل غير شرعي وبدون حمل أية وثائق رسمية حيث يقومون بالسفر على متن سفينة معيبة ومتهالكة، ويفصل بينهم وبين أحلامهم بعيش أفضل في إيطاليا أمواج البحر الغادرة.





ونشر محمد على صورة الملطق الدعائي للفيلم مكتبو عليه " سيتم عرض فيلم البر التانى في مدينة برشلونة برعاية الصليب الأحمر"، معبرا عن سعادته باهتمام هيئة الصليب الأحمر العالمية بعرض فيلمه في دول أوروبا ليعكس مدى أهمية القضية التى يناقشها الفيلم.





يذكر أن الهيئة الأوروبية للسلام والقيم الإنسانية كرمت الفنان والمنتج المصري محمد علي، خلال المنتدى السنوي، الذي تعقده الهيئة في لوكسمبورج؛ لمنح صانعي السلام في العالم "جائزة لوكسمبورج العالمية"؛ لتقديمه فنا متميزا من أجل السلام في فيلمه "البر التاني"، والذي أنتجه وأدى بطولته، ويعالج مشكلة الهجرة غير الشرعية.





ويعيش محمد على يعيش حاليا في مدينة برشلونة الإسبانية بعدما وقع بروتوكول تعاون مع كبرى شركات التصميم العقارى في مدينة برشلونة الإسبانية لعمل دراسة لتنفيذ أحد المشروعات البنائية العملاقة في إقليم كتالونيا.





كما يستعد الفنان محمد علي لتصوير فيلم عالمي بعنوان "الفرعون المصري" إنتاج مشترك "مصري إسباني"، وتدور أحداثه في قالب أكشن ومن المقرر تصوير معظم مشاهده في إسبانيا، بالاضافة إلى تنفيذ الجرافيك عبر كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال في أوروبا.