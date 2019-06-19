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أطفال غزة يواجهون شبح الإعاقة بسبب أزمة الأدوية (فيديو)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:33 م
أطفال غزة يواجهون شبح الإعاقة بسبب أزمة الأدوية (فيديو)
لقطة من الفيديو
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أحمد مرعي
 
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يواجه العديد من أبناء قطاع غزة، مخاطر كثيرة، بينها الإعاقة الدائمة بسبب أزمة نقص الأدوية التي يعاني منها القطاع لأسباب عدة في مقدمتها الحصار الإسرائيلي، بحسب تقرير اذاعته قناة الغد الإخبارية.

وأفاد التقرير بأن وزارة الصحة في غزة أكدت أن العجز في الأدوية تخطى نسبة الخمسين بالمئة بسبب عدم تلقي القطاع استحقاقاته الدوائية منذ مطلع العام الحالي، فالأطفال المصابون بمرض الهيموفيليا يواجهون خطر الإعاقة بسبب نقص الأدوية.

وأشار التقرير إلى أن الأف المرضى يشتكون من نفاذ ادويتهم الخاصة بأمراضهم من داخل أروقة وزارة الصحة وذلك بفعل تعنت الاحتلال ضد المرضى من الأطفال، حيث عٌقد مؤتمر صحفي يطالب المؤسسات الدولية ووزارة الصحة في رام الله بسد العجز في الأدوية تحت شعار " أغيثوا مرضى غزة".

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