حادث مروري يصيب زوجة ونجلة نائب برلماني في دمياط

تعرضت سيدة ونجلتها في حادث سير مروع بمحافظة دمياط، اليوم الأربعاء، أثناء قيادتها سيارة ملاكي باحدى طرق المحافظة.





وتلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، إخطار يفيد بإصابة سيدة ونجلتها في حادث سير واصطدام سيارتها ماركة سوزوكي سويفت حمراء اللون وبالانتقال والفحص تبين أن المصابين زوجة ونجلة النائب ضياء الدين داود عن محافظة دمياط.





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



