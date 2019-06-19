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ضربة موجعة للأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:27 م
ضربة موجعة للأهلي والزمالك في الميركاتو الصيفي
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الفجر الرياضي
 
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رفض مسئولو نادي الإسماعيلي، عرضي الأهلي والزمالك بشأن ضم باهر المحمدي نجم الدراويش ومدافع منتخب مصر، حيث كثف القطبين المفاوضات مع إدارة الدراويش لضمه في الموسم الجديد.

وتمسك مسئولو الدراويش بإغلاق ملف بيع اللاعب في الوقت الحالي، والانتظار حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا لتحديد سعر اللاعب، خاصة وأن اللاعب سيكون من العناصر الأساسية للفراعنة مما يجعله مرشحا للانتقال للدوريات الأوروبية حال تقديمه مستوى مميز.

ويعد باهر المحمدي واحدا من أفضل لاعبي الدوري المصري في الفترة الأخيرة، ونجح في لفت الأنظار بشدة مع منتخب مصر، بعدما اعتمد عليه المكسيكي خافيير أجيري.

ويشارك باهر المحمدي حاليا مع منتخب مصر في أمم إفريقيا 2019.
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