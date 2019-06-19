ملكة جمال مهرجان كان تحضر لبرنامج عالمى

تحضر الفاشون بلوجر العالمية ريم الطيف، الشهير بـ"ريموشكا" لتقديم برنامج عالمي يتم تصويره خلال الفترة الحالية بعد أن حصلت على لقب ملكة جمال مهرجان كان السينمائي الدولى في دورته الأخيرة التى أقيمت في شهر مايو الماضي.





وقالت ريموشكا أن فكرة البرنامج عبارة عن محتوى ترفيهى فهو أشبه برحلة لكشف حياة المشاهير والنجوم العالميين والعرب من فنانين ورجال أعمال وسياسيين ومصممى أزياء وأصحاب الفنادق العالمية وصناع المجوهرات، موضحة أن التحضير لفكرة البرنامج استغرقت 6 أشهر حتى تصل للشكل النهائي.





وأشارت الفاشون بلوجر إلى أن تصوير البرنامج بين عدة دول عربية وأروبية هى مصر وتونس والمغرب ولبنان وباريس ولندن، مشيرة إلى أن الفكرة لم يسبق تقديمها في العالم العربي، حيث حرصت على أن تبتعد عن النمط التقليدي للبرامج فهو ليس حوارا داخل استديو بل هو لقاء موسع مع الضيف عن رحلته حتى وصل لتحقيق هدفه في المجال الذي يعمل به وكيف كانت حياته مليئة بالصعوبات والتحديات.





أوضحت ريموشكا أن البرنامج مرتبط بطبيعة عملها كفاشون بلوجر حيث أن تعاملاتها تكون مع مصممى الماركات العالمية سواء في المجوهرات أو الأزياء أو الأحذية وهو ما جعلها تتحمس لخوض التجربة.





يذكر أن ريم الطايف أو ريموشكا تونسية الجنسية ولقبت بـ"مونيكا بلوتشى العرب" وأصبحت أول سيدة عربية تدخل السوق العالمى، وتعرض جميع ملابس وأكسسورات الماركات العالمية فى أهم المهرجان العالمية ومنها مهرجان كان الفرنسي، وغيرها ووصفتها وسائل الإعلام العالمية بأنها ملكة جمال كان 2019 حيث أصبحت أشهر بلوجر فى العالم على السجادة الحمراء فى جميع المهرجانات.



