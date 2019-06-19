مانشستر يونايتد يقطع الطريق على برشلونة ويجدد عقد نجمه المتألق

أعن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، عن توصله لإتفاق مع النجم الإسباني خوان ماتا، من أجل تجديد قده مع المانيو خلال الصيف الحالي.





وأعلن مانشستر يونايتد عن تجديد عقد ماتا لموسم إضافي، لينتهي بذلك عقده بعام ٢٠٢١ مع أحقية التمديد لعام إضافي.





