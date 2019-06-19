مانشستر يونايتد يقطع الطريق على برشلونة ويجدد عقد نجمه المتألق
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:25 م
عمر عبدالعزيز
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أعن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رسميًا، عن توصله لإتفاق مع النجم الإسباني خوان ماتا، من أجل تجديد قده مع المانيو خلال الصيف الحالي.
وأعلن مانشستر يونايتد عن تجديد عقد ماتا لموسم إضافي، لينتهي بذلك عقده بعام ٢٠٢١ مع أحقية التمديد لعام إضافي.
وعلى ذلك فقد نجح مسؤولو اليونايتد في قطع الطريق على نادي برشلونة الإسباني، الذي كان يريد التوقيع مع اللاعب، لتدعيم خط وسط الفريق.
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