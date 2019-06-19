مرصد الإفتاء: تراجع نسبة العمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:27 م
أمنية فوزي
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كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، عن تراجع نسبة العمليات الإرهابية خلال الأسبوع الماضي، حيث أنه تم رصد 6 عمليات استهدفت 4 دول، راح ضحيتها 53 قتيلًا، و49 جريحًا.
ولفت مرصد الفتاوى التكفيرية، إلى أن العمليات المنفذة استهدفت 4 دول وجاءت أفغانستان على رأس القائمة بواقع هجومين تليها الكاميرون بهجومين أيضًا قام بهما تنظيم بوكو حرام.
وتابع أنه بالرغم من تراجع عدد العمليات في المنطقة منذ دحر تنظيم داعش الإرهابي فإن العراق شهد هجومًا واحدًا نفذته عناصر من داعش داخل كركوك، فيما شهدت سوريا هجومًا واحدًا على بلدة شيراز الأمر الذي أوقع عددًا من الضحايا المدنيين.
ولفت مرصد الفتاوى التكفيرية، إلى أن العمليات المنفذة استهدفت 4 دول وجاءت أفغانستان على رأس القائمة بواقع هجومين تليها الكاميرون بهجومين أيضًا قام بهما تنظيم بوكو حرام.
وتابع أنه بالرغم من تراجع عدد العمليات في المنطقة منذ دحر تنظيم داعش الإرهابي فإن العراق شهد هجومًا واحدًا نفذته عناصر من داعش داخل كركوك، فيما شهدت سوريا هجومًا واحدًا على بلدة شيراز الأمر الذي أوقع عددًا من الضحايا المدنيين.
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