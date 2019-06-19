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افتتاح معرض "ألحان لونية" للفنان علي فوزي بالهناجر

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 06:24 م
افتتاح معرض ألحان لونية للفنان علي فوزي بالهناجر
ألحان لونية
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شيماء عطية
 
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يستضيف مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، معرض " ألحان لونية" للفنان على فوزى، فى الفترة من ١٨ حتى ٢٣ يونيو الجارى، بقاعة آدم حنين بالمركز، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز .


يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، بالفن التشكيلى ودوره الهام فى التأثر والتأثير بالمجتمع، والإرتقاء بالذوق العام لمحبى الفن التشكيلى .


وقد افتتح المعرض أمس، بحضور عدد كبير من الفنانين التشكيليين ومحبى الفن التشكيلى، ويضم المعرض أكثر من ٣٠ لوحة فنية، تمثل مجموعة من الأعمال التجريدية ذات الحدس الروحانى لتأملات مرهفة تنطلق من رحابة الأفق .

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