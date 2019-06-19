مصر وبيلاروسيا توافقان على عقد اللجنة المشتركة السادسة في أغسطس
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:28 م
ترجمة: دينا الشريف
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قال وزير التجارة والصناعة عمرو نصار في 19 يونيو، إن الاستعدادات جارية لعقد الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وستعقد اجتماعات اللجنة في مينسك في أغسطس 2019.
مضيفًا أنه سيتم عقد منتدى أعمال على هامش الجلسة المشتركة بمشاركة عدد من المستثمرين المصريين والبيلاروسيين وخاصة أولئك الذين يعملون في قطاعات ذو فائدة متبادلة.
استعرض الوزير خلال الجلسة العامة للمحادثات مع وزير تنظيم ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا فلاديمير كولتوفيتش مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد أنشطة كبيرة خاصة بعد توقيع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين الجانبين في 2019-2020 في مختلف المجالات.
مضيفًا أنه سيتم عقد منتدى أعمال على هامش الجلسة المشتركة بمشاركة عدد من المستثمرين المصريين والبيلاروسيين وخاصة أولئك الذين يعملون في قطاعات ذو فائدة متبادلة.
استعرض الوزير خلال الجلسة العامة للمحادثات مع وزير تنظيم ومكافحة الاحتكار في بيلاروسيا فلاديمير كولتوفيتش مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وقال إن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد أنشطة كبيرة خاصة بعد توقيع خارطة طريق لتعزيز التعاون بين الجانبين في 2019-2020 في مختلف المجالات.
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