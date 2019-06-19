البورصة تسجل "تداولات" تصل الي 535 مليون جنيه بختام الجلسة





بلغ حجم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 87.7 مليون ورقة مالية بقيمة 535 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 165 شركة، ارتفع منهم 31 شركة ، وأخفض منهم 91 شركة وأستقر نحو 34شركة .









وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بقيمة 686,33 مليون ، بينما سجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 150.3 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم.



