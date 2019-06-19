البورصة تسجل "تداولات" تصل الي 535 مليون جنيه بختام الجلسة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:16 م
نيفين سمير
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بلغ حجم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 87.7 مليون ورقة مالية بقيمة 535 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 165 شركة، ارتفع منهم 31 شركة ، وأخفض منهم 91 شركة وأستقر نحو 34شركة .
وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون تداولات بقيمة 686,33 مليون ، بينما سجل سوق خارج المقصورة تداولات بـ 150.3 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم.
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