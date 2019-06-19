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البورصة تسجل "تداولات" تصل الي 535 مليون جنيه بختام الجلسة

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:16 م
البورصة تسجل تداولات تصل الي 535 مليون جنيه بختام الجلسة
تداولات البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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بلغ حجم التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية  اليوم الأربعاء  87.7 مليون ورقة مالية بقيمة 535  مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.7 ألف عملية لعدد 165 شركة، ارتفع منهم 31 شركة ، وأخفض منهم 91 شركة وأستقر نحو 34شركة .


وسجل سوق داخل المقصورة تداولات بقيمة 1.2 مليار جنيه ، بينما سجل المتعاملون الرئيسيون  تداولات بقيمة  686,33  مليون ، بينما سجل سوق خارج المقصورة  تداولات بـ 150.3 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم.

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