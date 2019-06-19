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يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد ويحسم صفقة الموسم

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:22 م
يوفنتوس يتفوق على ريال مدريد ويحسم صفقة الموسم
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عمر عبدالعزيز
 
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة حول صفقة انتقال النجم الدولي الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لما ذكره برنامج "الشيرنجيتو" التلفزيوني الإسباني، فإن نادي يوفنتوس الإيطالي في مفاوضات متقدمة من أجل إنهاء صفقة بوجبا، حيث أن النادي الإيطالي سيسعى جاهداً لضمه في الأيام القادمة.

وكان بوجبا قد صرح خلال الأيام الماضية برغبته في الرحيل عن ملعب أولد ترافورد، وخوض تجربة جديدة، خاصة أن ناديي ريال مدريد ويوفنتوس يتصارعان للظفر بخدماته.
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