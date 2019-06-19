أتلتيكو مدريد ينقض على نجم الريال

إقتربت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد من الحصول على تقويع الاسباني ماركوس لورينتي نجم الملكي وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية تعويضاً للرحيل المحمتل للاعب الروخيبلانكوس رودريجو هرناندي.





وقالت صحيفة " آس " الاسبانية أن الريال طلب الحصول على مبلغ 50 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات لورينتي في الوقت الذي ترى فيه إدارة الاتلتي أن هذا الرقم مبالغ فيه للغاية وكبير جداً على اللاعب حيث تنوي دفع 40 مليون فقط.





ولاتزال المفاوضات جارية بين الطرفين من أجل الوصول إلى حل وسط خاصةً وأن الناديين حريصان على إتمام الصفقة حيث يطمح الريال إلى الحصول على بعض الأموال فيما يريد الروخيبلانكوس إيجاد بديل لهرنانديز وتدعيم الصفوف.



