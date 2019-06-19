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موعد مباراة قطر وكولومبيا اليوم الأربعاء 19 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة قطر اليوم بث مباشر Copa Qatar

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:13 م
موعد مباراة قطر وكولومبيا اليوم الأربعاء 19 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباراة قطر اليوم بث مباشر Copa Qatar
موعد مباراة قطر وكولومبيا اليوم الأربعاء
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محمد أيمن
 
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يخوض المنتخب العربي القطري مباراته الثانية في بطولة كوبا أمريكا حينما يلاقي المنتخب الكولومبي مساء اليوم الأربعاء التاسع عشر من شهر يونيو على ملعب إستاد المورومبي لحساب مباريات المجموعة الثانية.

ويسعى رفقاء المعز علي إلى تحقيق الفوز الأول لهم وذلك بعد الظهور بمستوى رائع ضد المنتخب الباراجوياني والخروج بنقطة التعادل بهدفين لكل منتخب خلال المشاركة الأولى لبطل آسيا في البطولة.

في المقابل يسعى رادميل فالكاو إلى قيادة منتخب بلاده للفوز بالمباراة وحصد الثلاثة نقاط التي تمكنهم من التأهل كمتصدرين للمجموعة دون النظر للقاءات الجولة الثالثة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

وكانت سبعة قنوات قد أعلنت إذاعة المباراة على الهواء مباشرةً على النحو التالي :-

Sport TV 1
beIN SPORTS HD 1 FR
TRT Spor HD
Varzish Sport HD
beIN SPORTS MAX 3 HD
beIN SPORTS MAX 4 HD
Fox Sports Eredivisie 4

وسوف يتولى التعليق على المباراة عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 3 القطري الكبير يوسف سيف فيما سيكون الثنائي حسين العيدروس وعماد الحوسني على قناة بي إن سبورتس إتش دي ماكس 4.

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