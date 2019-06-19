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الممثل التجاري الأعلى الأمريكي يخطط للقاء نظيره الصيني

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:18 م
الممثل التجاري الأعلى الأمريكي يخطط للقاء نظيره الصيني
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ترجمة: دينا الشريف
 
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قال كبير المفاوضين التجاريين الأمريكيين إنه سيلتقي بنظيره الصيني لمناقشة نزاع تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم قبل قمة الأسبوع المقبل في اليابان بين الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ من الصين.

وصرح الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتيزر" أمام لجنة الطرق والوسائل في مجلس النواب يوم الأربعاء، إنه يعتزم التحدث مع كبير المفاوضين الصينيين عبر الهاتف في اليوم ونصف اليوم التالي.

ومن المتوقع أن يجتمع الاثنان إلى جانب وزير الخزانة "ستيفن منوشين" في أوساكا قبل قمة ترامب-شي في اجتماع مجموعة العشرين يومي 28 و29 يونيو.
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المزيد عن: وشي جين بينغ روبرت لايتيزر ترامب الممثل التجاري الأمريكي
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