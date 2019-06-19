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ميناء دمياط يشارك في emmc

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:18 م
ميناء دمياط يشارك في emmc
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هند الشيال
 
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يشارك الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط فى فاعليات مؤتمر شرق المتوسط البحرى EMMC 2019 والذى يعقد فى الفترة من 19–20 يونيو 2019 بالعاصمة اللبنانية بيروت، برعاية سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء اللبناني.

و يلقي هذا المؤتمر الضوء على الإنجازات التى تشهدها منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط فى قطاعها البحرى والتحديات الراهنه، إضافة إلى النظر فى مدى جاهزية موانئ المنطقة كموانئ محورية ومستقبل قطاع الأوفشور فيها، والتطرق لواقع تدريب وتطوير كفاءة العنصر البشري فى القطاع البحرى.

كما شارك الربان شاهين كمتحدث فى المحور الثاني من المؤتمر والذى يحمل عنوان (جهوزية وإستدامة موانئ شرق البحر المتوسط كموانئ محورية) حيث قدم عرضا عن مشروعات وإنجازات ومميزات ميناء دمياط والجهود المبذولة في تسويقه كميناء بحرى هام على مستوى مصر والمنطقة أمام المشاركين من قادة وخبراء بحريين وشركات ملاحية إقليمية وعالمية.
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