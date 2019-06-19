طريقة عمل السلطة الخضراء بالصلصة

مقادير السلطة الخضراء بالصلصة

- خس : 1 حبة (مفرومة خشن)

- البصل الأحمر : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- زيتون أسود : كوب (أو أخضر مقطع شرائح)

- خبز التوست : نصف كوب (محمص)

- الجبنة الصفراء : كوب (مقطعة مكعبات أو مبشورة حسب الرغبة)

- بندورة : 4 حبات (مقطعة أرباع)

- المايونيز : نصف كوب (الصلصة)

- الخل الأبيض : تلت كوب (الصلصة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة (الصلصة)

- جبنة بازميزان : ملعقتان كبيرتان (مبشورة، الصلصة)

- الثوم : فص (مهروس، الصلصة)

- البقدونس : ملعقة صغيرة (مجفف، الصلصة)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة (الصلصة)





طريقة تحضير السلطة الخضراء بالصلصة





1. اخلطي مقادير السلطة معاً حتى تمتزج المقادير مع بعضها البعض.





2. ضعي مقادير الصلصة في وعاء عميق واخلطيها جيداً ثم اسكبيها على السلطة.





3. وأخيراً، زيني طبق السلطة بخبز التوست المحمص وقدميها.