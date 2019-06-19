شباب بنى سويف ينتجون فيلما عن أمم إفريقيا ومحمد صلاح

قام مجموعة من طلاب كلية الإعلام بجامعة بنى سويف بتنفيذ إنتاج فيلما عن بطولة الأمم الأفريقية والتى ستبدأ فعاليتها الجمعه القادمة بمصر .

ويتناول الفيلم قصة شخص مجهول يسافر من أقصى جنوب مصر إلى شمالها، مستعرضًا العلاقة الوطيدة بين الشعب المصري وكرة القدم، وتداخلها في كافة شئون الحياة في مصر، ويسرد الفيلم الكثير من القصص القصيرة المتداخلة التي تبرز العشق الكبير للكُرة في الشارع المصري ومحاولة الاستمتاع بها حتى ولو بأبسط الوسائل متضمنًا بعض ملامح قصة كفاح محمد صلاح وكيف يعتبره الجميع قدوة ورمز.





ويدور الفيلم حول هدف أساسي وهو أن كرة القدم خُلقت للجماهير قبل أي شيء.





ويتكون فريق فيلم «واحد منهم» من الطلاب عبدالرحمن مجدي، عبدالرحمن دياب، عبدالله مسلم، فواز حماده، مرثا حليم، مي هشام، سلفيا نصحي وتحت إشراف الدكتور عمر عبد الحميد، وإشراف عام الدكتور إنجي أبو العز المشرف على شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية، والدكتور محمد زين عميد كلية إعلام بني سويف.