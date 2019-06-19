تراجع مخزونات الولايات المتحدة من النفط مع زيادة التوترات سياسية العالمية

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كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء، عن أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير، في الوقت الذي ينذر فيه بتراجع الأمدادت العالمية بسب التوترات السياسية بين الدول المصدرة للخام.



وانخفضت مخزونات الخام 3.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.



وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 642 ألف برميل.



وزاد استهلاك الخام بمصافي التكرير 200 ألف برميل يوميا، حسبما أظهرته الأرقام. وارتفع معدل تشغيل المصافي 0.7 نقطة مئوية.



ونزلت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تزيد 935 ألف برميل.



وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 551 ألف برميل، في مقابل توقعات لزيادة 712 ألف برميل.



وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 444 ألف برميل يوميا

