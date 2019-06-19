جامعة الملك خالد تحصد درع التميز الفضي في مشروع حماية البيئة

وقدم الفريق الكشفي لجامعة الملك خالد، مجموعة من البرامج والحملات ضمن هذا المشروع، ونفذ حملات لنظافة البيئة وحمايتها في مختلف المرافق، وحملة للتشجير ساهمت في زراعة 500 شتلة.





كما شارك ببرنامج توعوي وتثقيفي حول أضرار الاحتطاب والرعي الجائرين، وحملة توعوية حول أضرار استنزاف المياه والتوعية بطرق ترشيد الاستهلاك، وقدم ورش عمل تعريفية وتثقيفية حول نظافة البيئة وحمايتها، بالإضافة لعدد من البرامج التوعوية والتثقيفية والزيارات الميدانية، والمسابقات التنافسية حول المشروع، والتي تضمنت أفضل تغريدة وأفضل صورة وفيديو.