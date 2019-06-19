ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيتين لتعزيز قطاع الطيران المغربيش

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:08 م
المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيتين لتعزيز قطاع الطيران المغربيش
Advertisements
طباعة
ترجمة - منة الشريف
 
Advertisements
سيغادر المغرب الدورة 53 من معرض باريس الجوي مع مزيد من الوعود بالاستثمارات والتعاون الثنائي لتعزيز قطاع الطيران المتنامي.

حيث وقعت باريس والرباط يوم الثلاثاء، يوم افتتاح الحدث الذي استمر خمسة أيام، 18-23 يونيو، اتفاقين مضمونين لتعزيز التعاون في مجال المساعدة التقنية المتعلقة بالطيران المدني وإدارة الجودة.

كما تتضمن الصفقات أساسًا أمن الطيران، حيث وافق البلدان على رفع مستوى التعاون التقني في مجال الأمن الجوي، فضلًا عن إدارة الهواء والجودة والسلامة الجوية. ضمن حدود الاتفاقية، يتعين على البلدين تعزيز التعاون في حالات تحطم الطائرات.

ووقع محمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي المغربي الاتفاقيات مع وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن.

وقالت بورن إن الاتفاقيات الموقعة حديثًا تشكل دليلًا إضافيًا على رغبة البلدين في تعزيز "تعاونهما الوثيق بالفعل".
وأضافت إن هذه الإيماءة تأتي إلى "الترحيب مرة أخرى بنوعية علاقاتنا من حيث الطيران المدني".

وقال ساجد إنه يأمل أن تؤدي الصفقات إلى رفع أداء المغرب في القطاع. وقال إن وزارته تتوقع الحصول على الإلهام من النجاح الفرنسي في "الإصلاحات المهمة" التي تتخيلها الرباط في قطاع الطيران.

كما قدم مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار المغربي، الذي حضر اجتماع باريس، قراءة متفائلة للغاية للصفقات التي تم التوصل إليها حديثًا. 

وقال العلامي إن وجود المغرب في الحدث والصفقات التي تلت ذلك مع فرنسا هي شهادة على نمو القطاع وإمكاناته الاستثمارية في البلاد.

ووفقا له، فإن التنويع الملحوظ للمشروعات الاقتصادية للمغرب هو من بين العديد من العوامل الإيجابية التي تحرك اندفاع الاهتمام في البلاد بين الأسر العالمية في مجال الطيران والصناعات الأخرى.
Advertisements
المزيد عن: معرض باريس الجوي فرنسا الطيران المغربي الدورة 53 الأكاديمية السعودية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر