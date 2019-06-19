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رامي عياش يتبرع بجزء من أجره في مهرجان "موازين" لتعليم أطفال مغاربة (صور)

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 05:08 م
رامي عياش يتبرع بجزء من أجره في مهرجان موازين لتعليم أطفال مغاربة (صور)
رامي عياش
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أحمد رمضان متولي
 
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يشارك البوب ستار رامي عياش في الدورة الثامنة عشر من مهرجان موازين في المغرب ليلة ٢٧ يونيو. بحيث يقدم برنامج فني خاص بالمهرجان يرافقه لوحات فنية منوّعة وفريدة حضّرت خصيصاً لهذه الليلة.

 

ويستكمل عياش مهمته الإنسانية من خلال جمعية "عياش الطفولة" التي تعلّم عشرات الأطفال في المغرب، ويتبرع بجزء من أجره في مهرجان موازين لتعليم عدد من الأطفال المغاربة الذين حرمتهم الحياة فرصة التعليم.

رامي عياش يتبرع بجزء من أجره في مهرجان "موازين" لتعليم أطفال مغاربة (صور)
رامي عياش يتبرع بجزء من أجره في مهرجان "موازين" لتعليم أطفال مغاربة (صور)
رامي عياش يتبرع بجزء من أجره في مهرجان "موازين" لتعليم أطفال مغاربة (صور)
رامي عياش يتبرع بجزء من أجره في مهرجان "موازين" لتعليم أطفال مغاربة (صور)
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