شركة "تذكرتي" تعلن عن خطوات تأمين الجماهير وملاعب كأس أمم أفريقيا

تعلن شركة tazkarti "تذكرتي" والشركات الأمنية التابعة لها، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على جميع الاستادات الستة المخصصة لمباريات البطولة فى جميع الأدوار ، بالقاهرة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ، ووضع مجموعة من المعايير العالمية لكل تفاصيل البطولة بهدف تحقيق مستوى من الإنجاز يتجاوز ما تحقق فى البطولات الدولية الأخيرة ، ويمنح الشعب المصرى كافة عناصر الأمن والأمان ، وينهى إلى الأبد عصور الشغب والتجاوزات ، كما يعيد أفراد العائلة المصرية من جديد إلى مباريات الساحرة المستديرة .





وفى هذا السياق تؤكد شركة tazkarti "تذكرتي" على ما يلى:





أولا – الاستعداد التام فى جميع الاستادات بأجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ Fan ID ومطابقتها مع التذكرة ، حتى لا يتم تسلل أى أحد غير معروف أو مشكوك فى سلوكه أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن شركة tazkarti "تذكرتي" ، بما فى ذلك أى أحد غير معروف لإدارة الاستادات أو شركات الأمن المسئولة عن المباريات ، خاصة وأن Fan ID تسهل التعرف على جميع المشجعين الحاضرين المباريات والمتواجدين فى الاستادات ، بهدف تحقيق أعلى معدلات الأمان للمواطنين المصريين والضيوف الأجانب الحاضرين من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية.





ثانيا – الاستعداد التام بالبوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى اعتاد مثيرو الشغب إخفاءها فى متعلقاتهم وتسريبها للاستادات بهدف تعكير صفو المباريات والخروج عن ضوابط الروح الرياضية وما تتطلبه مباريات الكرة من تشجيع حماسى دون أى اعتداء لفظى أو مادى ، أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة.





ثالثا- لأول مرة فى الملاعب المصرية ، الاستعداد بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية ، والتى اعتاد مثيرو الشغب والمجموعات الخارجة عن الروح الرياضية استخدامها لإفساد المباريات وإظهار صورة سلبية لإدارة الاستادات ، الأمر الذى تتعهد شركة tazkarti "تذكرتي" ، بعدم السماح بحدوثه فى مباريات البطولة بل وعدم السماح لمثيرى الشغب من الاقتراب من منطقة الاستادات التى تستضيف المباريات أصلا أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة ، حتى ينعم المصريون وضيوفهم الأفارقة والعرب بالمناخ المثالى للمباريات الرياضية كما نشاهدها فى الملاعب الأوربية.





رابعا- لأول مرة ، سيتم تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة باستخدام طائرات " الدرونز" ، للتعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات لمطابقة الوجوه مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـ Fan ID ، حيث تم تزويد هذه الطائرات بكاميرات خاصة ذات حساسية عالية يمكنها التقاط الصور من ارتفاعات كبيرة ، كما يمكنها التعرف على الوجوه ومطابقتها مع الصور المثبتة فى الـ Fan ID ، وإرسال البيانات المخالفة للقائمين على متابعة قواعد البيانات وتأمين المشجعين فى إدارة الاستادات .





خامسا – لأول مرة فى مباريات البطولة ، يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد ومحيطه من المشجعين وحركته داخل الاستادات ، بدءا من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة ، وذلك بسهولة ويسر ودون إشعار أى مشجع مصرى أو عربى أو أفريقى بأن هناك إجراءات تأمين استثنائية وغير مسبوقة يجرى تنفيذها بكل دقة من خلال مجموعة العناصر الاحترافية والمدربة على تنفيذ أصعب المهام بهدوء وحسم وثقة ، والهدف بالطبع توفير المناخ الآمن والمثالى لجميع المشجعين وإخراج مباريات البطولة على مستوى من الإبهار يليق بأهم بطولة عالمية بعد كأس العالم وبطولة كأس الأمم الأوربية.





سادسا – إذ تتمنى شركة tazkarti "تذكرتي" وشركات الأمن التابعة لها لمنتخبنا الوطنى تحققي الانتصارات التى تسعد المصريين ، فإنها تعد مجددا الشعب المصرى العظيم بتنظيم مبهر لمباريات البطولة وشكل حضارى لجميع المباريات مع حسم كامل فى مواجهة أى خروج عن الروح الرياضة أو سعى من قبل المشاغبين لإفساد عرس المصريين الكبير ، وتحيا مصر



