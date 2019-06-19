نجم باريس سان جيرمان يقترب من مجاورة رونالدو

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من العاصمة الفرنسية باريس أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي قد توصلت إلى إتفاق مع الدولي الفرنسي أدريان رابيو متوسط ميدان البي إس جي للإنضمام إلى السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وقال برنامج الشرينجويتو الاسباني أن إدارة البيانكونيري قد توصل إلى إتفاق مع اللاعب سيوقع من خلاله على عقد لمدة خمسة مواسم وسيحصل على راتب يقدر بمبلغ سبعة ملايين يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين أخرى كمفكافأة خاصة به بعد التوقيع بصورة مجانية حيث ينتهي عقده بإنقضاء شهر يونيو الجاري.





وكان رابيو قد رفض التجديد لباريس ما جعله يبتعد عن المشاركة في المباريات والتدريبات وتم تجميده من قبل إدارة ناديه منذ شهر ديسمبر الماضي.





وسيكون رابيو ثاني الصفقات المجانية التي يحصل عليها اليوفي الموسم المقبل بعد أن تعاقدوا سلفاً مع الويلزي ارون رامسي بعد نهاية عقده مع الجانرز فريق نادي أرسنال.