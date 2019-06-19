مصر تنظم منتدى The Next Society للاستثمار والابتكار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي









تستضيف القاهرة اليوم الأربعاء فعاليات منتدى الاستثمار والابتكار والذي تنظمه مبادرة The Next Society المموّلة من قبل الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع شبكة Anima للاستثمار ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتيدا).





وتشمل أجندة المنتدى الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم وتستمر على مدار يومين مجموعة كبيرة من الفعاليات التي تهدف بالأساس إلى الترويج لرواد الأعمال وغيرهم من مجتمع الابداع في مصر بين المنظمات العالمية والجهات الاستثمارية بالخارج وكذلك دعم ونشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في مصر لتعزيز نمو فرص الأعمال في المنطقة ودعم النظام البيئي للابتكار في مصر ومنطقة الأورومتوسطية.





وتضمنت الجلسة الافتتاحية للمنتدى كلمة حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للابداع والتدريب ورئيس مركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) والتي ألقاها نيابة عن المهندسة/ هالة الجوهري، رئيس الهيئة والتي أكد خلالها على أهمية استضافة مصر للمنتدى لما يمثله من فرصة لكافة الأطراف المعنية من مجتمع ريادة الأعمال في مصر وبيئة الابتكار حيث يعمل على تشجيع التعاون وتحفيز الشراكات المحتملة بين الشركات الناشئة وأصحاب الابتكارات من جهة، ومؤسسات التمويل وصناديق ومؤسسات الاستثمار من جهة أخرى، وذلك من خلال جلسات التواصل وورش العمل والاجتماعات الثنائية بين الأطراف المذكورة.





وأشار ايمانويل نوتاري، المفوض العام لشبكة الاستثمار الفرنسية "أنيما-ANIMA" في كلمته إلى الدور الذي تلعبه المؤسسه والتي تتخذ من مدينة مرسيليا بفرنسا مقراً لها في مشروع ومبادرة The Next Society لتحسين مناخ الأعمال في دول البحر المتوسط ودفع عمليات النمو الاقتصادي وتشجيع عمليات التنمية المشتركة والمستدامة للمنطقة.





كما يشارك في المنتدى العديد من المتحدثين الدوليين من ذوي الاختصاص في مجالات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والابتكار والابداع والاستثمار في الشركات الناشئة وبحوث الأسواق الناشئة في ريادة الأعمال ومن ضمنهم فيليب بهوشي، الرئيس التنفيذي ومؤسس منصة "ماجنيت MAGNiTT" للتواصل بين الشركات الناشئة، وكذلك بول ويسندورب، رئيس شعبة ترويج الاستثمار في قسم الاستثمار والمشاريع بمؤسسة الأونكتاد؛ ورشيد ماعنينو، نائب الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وإنجريد شفايجر، نائب رئيس وحدة البرامج الإقليمية بالجوار الجنوبي التابع لإدارة سياسة الجوار ومفاوضات التوسع (DG NEAR) بالمفوضية الأوروبية.





كما يجمع هذا المنتدى المفتوح أصحاب المصلحة في نظام الابتكار والاستثمار في مصر وشمال افريقيا أوروبا والبحر المتوسط وبمشاركة عدد من رواد الأعمال، والمستثمرين، والشركات من القطاعين العام والخاص حيث يشارك في الاجتماعات التشبيكية بين المستمثرين ورواد الأعمال عدداً من ممثلي المبادرة بدولة فلسطين، وكذلك مؤسسة "فلات سكس لاب" لدعم ريادة الأعمال ومجموعة Alexandria Angels، ومنصة "يُمكن" للابتكار التشاركي ودعم الأفكار المبتكرة في العالم العربي من مصر، وكذلك مؤسسة "برينكو" من الجزائر، و"ستارت أب ماروك" من المغرب‎، ومؤسسة بيريتيك (Berytech) من لبنان، وبنك الاستثمار الحكومي "بي.بي.آي فرانس" من فرنسا.





وفي نفس السياق، تختتم جولة الأحداث التي ينظمها مشروع THE NEXT SOCIETY في القاهرة حيث يستضيف مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال (تيك) بمقره في القرية الذكية الاجتماع السنوي الثالث للمبادرة، حيث تشارك جميع المنظمات الشريكة في المبادرة لاستعراض الإنجازات وعرض التحديات وكذلك النجاحات الملموسة بعد عامين من الأنشطة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





وتعد مبادرة THE NEXT SOCIETY شبكة مفتوحة لصناع السياسات والجهات المعنية بتعزيز جهود الابتكار والتّنمية الاقتصاديّة حيث تستهدف دعم بيئة الابتكار وتعزيز قيمة الابداع ودفع جهود التنمية. وتجمع المبادرة روّاد الأعمال والمستثمرين والشركات والمنظّمات غير الحكوميّة والمراكز الحكوميّة والخاصّة بالابتكار والبحوث والتّنمية الاقتصاديّة من وتغطّي حاليّا شبكة واسعة تتكوّن من أكثر من 300 منظّمة للأعمال والابتكار والبحوث والاستثمار وأكثر من 2500 مؤسّسة دوليّة وروّاد أعمال من 30 دولة.





يذكر أن مبادرة THE NEXT SOCIETY بدأت عام 2017 بخطة عمل تمتد على مدار 4 سنوات، ويتم تمويل أنشطة المبادرة من قبل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 7 ملايين يورو. وتستهدف المبادرة أن تصل إلى أكثر من 190 حاضنة ومسرعات للأعمال، وما يقرب من 60 مركزا للبحوث و300 من شركاء النمو بهدف حشد وتعزيز وتقوية النظم الإيكولوجية الجديدة للابتكار في 7 من دول 7 البحر المتوسط وهي مصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وفلسطين، والأردن، ولبنان.











