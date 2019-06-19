روابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 بجميع المحافظات

نقدم لكم رابط للاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 المفترض الإعلان عنها رسميا بداية الأسبوع المقبل، وفقا لمصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم.





وأكدت المصادر إن كل طالب يمكنه الحصول على النتيجة من خلال ادخال الكود الخاص به على التابلت الذى كان يستخدمه ايام امتحانات الصف الأول الثانوي 2019 دور مايو الترم الثاني بجميع المحافظات.





وأضاف المصدر إن النتيجة سيتم إرسال نسخة ورقية منها لكل مدرس أذا لم يتمكن الطلاب من الحصول عليها بنظام التابلت.





الجدير بالذكر، أن طلاب الصف الأول الثانوى العام أدوا امتحان نهاية العام 19 مايو الماضى، وانتهوا منه يوم 1 يونيو الجارى.





وسوف تظهر النتيجة فى محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والشرقية والمنوفية والدقهلية والقليوبية ودمياط وقنا والأقصر وأسوان وغيرها عبر الروابط التالية:





نتيجة اولى ثانوى الاسكندرية من هنا

نتيجة اولى ثانوى الجيزة من هنا

من هنا نتيجة اولى ثانوى المنيا

من هنا نتيجة اولى ثانوى الشرقية

نتيجة اولى ثانوى كفر الشيخ من هنا

نتيجة اولى ثانوى البحيرة من هنا

نتيجة اولى ثانوى الدقهلية من هنا

نتيجة اولى ثانوى الإسماعيلية من هنا

نتيجة اولى ثانوى قنا من هنا

نتيجة اولى ثانوى أسيوط من هنا

نتيجة اولى ثانوى أسوان من هنا

نتيجة اولى ثانوى دمياط من هنا

نتيجة اولى ثانوى الأقصر من هنا

نتيجة اولى ثانوى مرسى مطروح من هنا

نتيجة اولى ثانوى السويس من هنا

نتيجة اولى ثانوى البحر الأحمر من هنا

نتيجة اولى ثانوى شمال سيناء من هنا





وللاستعلام عنها يمكن أولا الدخول على بوابة التعليم الأساسي عبر موقع وزارة التربية والتعليم.





1- أدخال اسم الطالب.





2- ثم أدخال رقم جلوس الطالب.





3- ثم أدخال المحافظة التي يتبع لها الطالب.





4- ثم الضغط على إظهار نتيجة الصف الأول الثانوي 2019.