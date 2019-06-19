وزير التجارة ونظيره البيلاروسي يتفقان على اجتماعات الدورة السادسة للجنة المشتركة





أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة انه يجري حالياً الإعداد لعقد فعاليات الدورة السادسة للجنة المصرية البيلاروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادي والعلمى والفنى والمقرر ان تستضيفها العاصمة البيلاروسية مينسك خلال شهر أغسطس المقبل، لافتاً الي انه سيتم علي هامش فعاليات اللجنة عقد أول إجتماع لمجلس الاعمال المصري البيلاروسي المشترك والذي تم توقيع اتفاق إنشائه بحضور رئيسي البلدين في ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة بيلاروسيا.





وأشار الوزير الي انه سيتم ايضا على هامش فعاليات اجتماعات اللجنة المشتركة عقد منتدى أعمال يشارك به عدد من المستثمرين من البلدين وبصفة خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك للجانبين المصري والبيلاروسي





جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع نظيره البيلاروسى فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى وذلك فى ختام زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعاصمة البيلاروسية مينسك على رأس وفد حكومي رفيع المستوى حيث تناول اللقاء مستقبل التعاون الاقتصادى التجارى والصناعى والإستثمارى بين البلدين وعدد من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.





حضر اللقاء عن الجانب المصرى إيهاب نصر سفير مصر لدى روسيا وبيلاروسيا والوزير مفوض تجارى ناصر حامد رئيس المكتب التجارى المصرى بروسيا وبيلاروسيا، وعن الجانب البيلاروسى فيتالى فوفك رئيس شركة ماز للشاحنات والاتوبيسات ورئيس الجانب البيلاروسى بمجلس الاعمال المشترك وسيرجى راتشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة.





وقال "نصار" إن العلاقات المصرية البيلاروسية تشهد حالياً زخماً غير مسبوق خاصة فى ظل توقيع خارطة طريق بين البلدين لتعزيز التعاون المشترك بين مصر وبيلاروسيا خلال الفترة ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ فى عدة مجالات على رأسها الصناعة والتجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادى الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات المصرية البيلاروسية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.





وأشار الوزير الى ان المباحثات قد تناولت أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبصفة خاصة في مجالات تصنيع الآلآت والمعدات والشاحنات والاتوبيسات لتلبية احتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق العربية والافريقية عبر مصر، لافتاً في هذا الإطار الى حرص مسئولي البلدين على دراسة انشاء منطقة صناعية بيلاروسية في مصر لتكون قاعدة لانتاج العديد من الصناعات الثقيلة.





وأضاف "نصار" أن العلاقات الإستراتيجية والتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات المصرية البيلاروسية مؤخراً ساهمت فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين خلال عام 2018 بنسبة 10.7% حيث بلغ 108 مليون دولار مقارنة بـ 97.5 مليون دولار خلال عام 2017، مشيراً إلى أن الصادرات المصرية للسوق البيلاروسى بلغت العام الماضى 25 مليون دولار مقارنة بـ21.3 مليون دولار خلال عام 2017 محققة نسبة زيادة بلغت 17.5%.





ومن جانبه أكد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة ومكافحة الاحتكار البيلاروسى أن مصر وبيلاروسيا ترتبطان بعلاقات سياسية واقتصادية متميزة تمهد الطريق لتعزيز أطر التعاون التجارى والصناعى والإستثمارى لمستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى إستعداد بيلاروسيا لدعم الصناعة المصرية من خلال إنشاء مشروعات صناعية مصرية بيلاروسية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية البيلاروسية الكبيرة للصناعة المصرية.



















