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سيف عبدالرحمن ضيف نانسي إبراهيم في "سينى فيو".. الليلة

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:54 م
سيف عبدالرحمن ضيف نانسي إبراهيم في سينى فيو.. الليلة
سيف عبدالرحمن ضيف نانسي إبراهيم
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أحمد رمضان متولي
 
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يحل الفنان سيف عبدالرحمن، ضيفا على الإعلامية نانسى إبراهيم فى برنامجها "سينى فيو مع نانسى" للحديث عن مشواره السينمائي والفني ورحلته مع النجومية التى صنعت بيد المخرج العالمى ابن النيل يوسف شاهين، وذلك الليلة على شاشة "نايل سينما".

 

ويتحدث الضيف عن شراكته مع المخرج الكبير كمدير للاتفاقات والعلاقات العامة لسنوات فى شركة أفلام مصر العالمية، ورحلته مع السينما العالمية ووقوفه أمام نجمات عالميات مثل داليدا وكواليس عمله مع اشهر النجوم، واهم اشكال التعاون بينه وبين سينما الأخر، وكيف بدأ مشواره الفنى كراقص على مسارح البلشوى؟.

 

كما سيتوقف عند أهم محطاته الفنية وأشهر الأفلام السينمائية التى شارك فيها، وسيتحدث عن اهم محطات نجاحاته، بالاضافة الى الحديث عن جوانب من حياته الشخصية لا يعرف عنها احد شىء.

 

كما تتضمن الحلقة إصدار لأشهر الأفلام المعروضة حاليا فى البوكس اوفيس الامريكى (علاء الدين) الذى حقق أعلى إيرادات فى شباك التذاكر، وكواليس حصرية من فيلم علاء الدين ولقاء مع النجم الاسمر ويل سميث، وعرض لأشهر أفلام الكارتون التى تحولت الى أفلام عالمية.

 

البرنامج يعرض على شاشة "نايل سينما" اليوم الأربعاء فى العاشرة مساءً، ويعاد البرنامج فى اليوم التالى فى الثالثة عصرًا.

سيف عبدالرحمن ضيف نانسي إبراهيم في "سينى فيو".. الليلة
سيف عبدالرحمن ضيف نانسي إبراهيم في "سينى فيو".. الليلة
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