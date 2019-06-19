مهاجم بوروندي يعلن التحدي ضد نيجيريا قبل مباريات الكان

وصل منتخب بوروندي الأول لكرة القدم، إلى الإسكندرية من أجل المشاركة ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة الأمم الإفريقية.





بوروندي، تلعب للمرة الأولى في تاريخها ضمن منافسات البطولة، وتطمح لتحقيق نتائج جيدة وترك بصمة مميزة بالمنافسات.



