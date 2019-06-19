بوجبا يصدم ريال مدريد ويفضل الرحيل إلى هذا النادي
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:46 م
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد يفضل الانتقال إلى يوفنتوس بدلا من ريال مدريد إذا رحل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف.
وأشارت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية إلى أن بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا أعلن عن رغبته في الرحيل عن الأولد ترافورد وأشار إلى أنه قد يكون الوقت مناسبًا لمواجهة تحدٍ جديد في مكان آخر.
وأفادت الشبكة الإيطالية بأنه من غير المرجح أن يوقع بوجبا على عقود تجديد لليونايتد الذي لم يتبق في عقده معه سوى عامين على الرغم من أن إمكانية النادي تفعيل خيار التمديد التلقائي لمدة 12 شهرًا.
وأشارت شبكة سكاي سبورتس الإيطالية إلى أن بوجبا البالغ من العمر 26 عامًا أعلن عن رغبته في الرحيل عن الأولد ترافورد وأشار إلى أنه قد يكون الوقت مناسبًا لمواجهة تحدٍ جديد في مكان آخر.
وأفادت الشبكة الإيطالية بأنه من غير المرجح أن يوقع بوجبا على عقود تجديد لليونايتد الذي لم يتبق في عقده معه سوى عامين على الرغم من أن إمكانية النادي تفعيل خيار التمديد التلقائي لمدة 12 شهرًا.
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