محمود السنطي يتعاقد مع "فانتازيا" على عرض مسرحي من إخراج حسام الدين صلاح (صور)

تعاقدت أمس شركة فانتازيا التي يمثلها المنتج ناصر الظنحاني مع المؤلف محمود السنطى لتقديم عمل مسرحى جديد في الفترة المقبلة.

وقال الظنحاني في تصريح له إن المسرحية فكرته ومن تأليف السنطى والظنحاني، ومن اخراج المبدع حسام الدين صلاح.

وتتكتم الشركة علي تفاصيل العمل وصرح الظنحاني أن العمل سيكون به مفاجآت كبيرة خاصة أن الشركة تنوى الاستعانة بأبطال كبار ضمن تلك العمل، معربًا عن سعادته على هذا التعاقد ووجود المخرج حسام الدين.

وكان المنتج الظنحاني اعلن من قبل عن خطة إنتاج مميزة حيث تنوي الشركة في مشروعها الجديد وان تقدم أعمال تضاهي الإنتاج المبهر في الخارج.