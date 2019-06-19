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تجديد ثلاثي الهلال أول أهداف "بن نافل"

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:42 م
تجديد ثلاثي الهلال أول أهداف بن نافل
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كشفت تقارير صحفية، اليوم، عن أول الملفات التي يسعى فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الجديد، حسمها بعد توليه منصبه مساء أمس.

واحتضن مقر نادي الهلال، مساء أمس الثلاثاء، الجمعية العمومية لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونصبت صناديق الاقتراع إدارة بن نافل، لمدة 4 سنوات قادمة، وذلك بعد الفوز على إدارة المرشح موسى الموسى.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، فإن بن نافل فتح عدداً من الملفات المتعلقة بالفريق فور تنصيبه رئيساً لنادي الهلال، حيث بدأ تحركاته نحو تجديد عقود الثلاثي سالم الدوسري ومحمد جحفلي ومتعب المفرج.

 ويأتي تجديد عقود الثلاثي الدوسري وجحفلي والمفرج كأول الملفات التي يسعى بن نافل لحسمها، فيما يتعلق باللاعبين المحليين.
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