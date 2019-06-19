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مركز شباب طهنا الجبل يحقق أمل شباب القرية بتركيب الشباك

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:40 م
مركز شباب طهنا الجبل يحقق أمل شباب القرية بتركيب الشباك
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سالم خليل
 
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لابد من العمل والتقدم بمركز الشباب شعار رفعه طه مخلوف رئيس مجلس إدارة مركز شباب طهنا الجبل فباصراره وحبه لامور الرياضه وحبه للعمل الرياضي وحبه للعمل بشكل عام قبل كل شئ استطع ان يقفز بمركز الشباب للتقدم وان يحقق مطلب كل شباب وكبار قريه طهنا الجبل الذين كانوا يحلمون بتركيب الشباك ليتمتعوا بحقهم في ممارسه الرياضه وهذا ما فعله طه مخلوف رئيس مجلس إدارة مركز شباب طهنا الجبل للبلده بتركيب الشباك عقب توليه مهمه مجلس إدارة مركز شباب طهنا الجبل.


وكان طه مخلوف قد نجح في انتخابات مراكز الشباب التي كانت في العام الماضي.


وفي تصريحاته للفجر قال طه مخلوف رئيس مجلس إدارة مركز شباب طهنا الجبل بأن قمنا بالتعاقد مع شركه جرين برايت لتركيب الشباك موضحا في حديثه بأن كان هناك أكثر من شركه ترغب في عمل تلك الشباك للمركز لكن السعر المناسب جعلنا نتعاقد مع شركه جرين برايت.


واضاف مخلوف بأنه قد وضع خطه مستقبليه لتطوير مركز شباب طهنا الجبل مشيرا إلى أنه يسعي الي عمل صيانه للملعب الخماسي وجعل الاضاءه قويه وعمل اكاديميه لكره القدم بالمركز الي جانب الكثير من الأشياء التي تفيد تلك القرية.

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