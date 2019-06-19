محترف الاتحاد يصيب سييرا بالحيرة

تنتاب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني لفريق اتحاد جدة، حالة من الحيرة، بشأن مصير الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم “العميد”، ومستقبله مع النادي.





ويعمل سييرا في الفترة الحالية، مع أنمار الحائلي، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الجديد، بحسم ملف اللاعبين الراحلين، والصفقات الجديدة، استعداداً للموسم الجديد.





وتمت تزكية الحائلي، رئيساً لمجلس إدارة نادي الاتحاد، ليستمر في رئاسة “العميد” لمدة 4 سنوات، ونائبه أحمد الكعكي، خلال الجمعية العمومية، التي انعقدت مساء أمس الثلاثاء.

وبحسب ما أوردته صحيفة “البلاد” السعودية، فإن سييرا قام بتعليق مصير بريجوفيتش مع نادي الاتحاد، موضحةً أن المدرب التشيلي مازال في حيرة من استمرار المهاجم الصربي مع الفريق، في الموسم الجديد.





في السباق ذاته، قرر سييرا الاستغناء عن جميع اللاعبين المحترفين باستثناء بريجوفيتش الذي لم يحسم مستقبله حتى الآن، ومارسيلو جروهي في حال تعافيه من الإصابة، و4 أجانب آخرين فقط، سيستمرون مع “العميد“.





وذكرت تقارير صحفية، أن سييرا قام بتسليم تقرير إلى الحائلي، يفيد برغبته في استمرار الرباعي مروان دا كوستا، وكريم الأحمدي، وكارلوس فيلانويفا، ورومارينيو، وجروهي.



