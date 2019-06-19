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أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية أصدقاء بنوك الدم ومبادرة وتين

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 03:39 م
أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية أصدقاء بنوك الدم ومبادرة وتين
صورة تعبيرية
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الفجر السعودي
 
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شهد الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية أصدقاء بنوك الدم الخيرية ومبادرة وتين.

ووقّع مذكرة التفاهم من جانب الجمعية مديرها التنفيذي الأخصائي حمود البطي، وعن المبادرة الرئيس التنفيذي تميم الغنام، حيث تهدف الاتفاقية إلى إيجاد تطبيق مناسب وفعال لنشر التوعية ، وإنشاء قاعدة بيانات بالراغبين بالتبرع بالدم وذوي الفصائل النادرة ، ونشر الحالات العاجلة المحتاجة للدم.

ونوه سمو أمير القصيم بأهمية المساهمة في التبرع بالدم للمحتاجين من المرضى ودعماً لبنوك الدم لتتمكن من القيام بدورها في تزويد المستشفيات بجميع فصائل الدم وتقديمها لمحتاجيها، لافتاً الانتباه إلى أن الاتفاقية ستسهم في نشر التوعية والحث على التبرع للدم عبر وسائل التقنية الحديثة ، لإتاحة الفرصة لجميع أفراد المجتمع بالتبرع باعتباره عمل إنساني قد ينقذ حياة من يحتاج للدم في وقت حرج ، متمنياً أن تحقق هذه المذكرة الأهداف المرجوة منها.

حضر توقيع المذكرة مدير الشؤون الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي، ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور فيصل الخميس، وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة.

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