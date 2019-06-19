خرائط "البارودي" بكرنفال الغردقة الدولي الثاني (صور)

تشارك الفنانة شيرين البارودى، بعمل مستلهم من علم الخرائط لتقدم مفهومها عن العلاقة بين الإنسان والأرض من خلال تداخل الكتل اللونية المستمدة من طبيعة كنوز مدينه الغردقة الساحرة، الهدف من الكرنفال التقاء مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والأجانب للاستلهام من جمال مدينه الغردقة وإلقاء الضوء عليها فهى من اهم المدن الجاذبة للسياحة لدعم السياحة والثقافة.

وأشاد محافظ البحر الأحمر اللواء أركان حرب أحمد عبد الله بمجهود مؤسسة اوستراكا لمساهمتها فى تجميل المدينة وجعلها متحف مفتوح للجمهور.

فقد تم الرسم على مجموعة من قوارب التزحلق على الأمواج كتشكيل نحتى لتجميل شوارع وميادين الغردقة.