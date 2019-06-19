عمرو حسن: نتوقع زيادة السكان لـ 155 مليون نسمة بحلول 2100 (فيديو)

قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن الزيادة السكانية من أكبر المشكلات التي تواجه مصر، وهي مشكلة عالمية، موضحًا أن تقرير الأمم المتحدة يتحدث عن أن هناك 9 دول في العالم ستكون مسئولة عن نصف الزيادة السكانية في العامل حتى 2050 من بينهم مصر.





وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه حتى عام 2100 نتوقع زيادة عدد السكان لـ 155 مليون نسمة.



