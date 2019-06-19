أزمة عنيفة تهدد مجلس الزمالك بسبب اتهامات "الهارب" (مستندات)
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:25 م
هاني عصام
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تقدم الدكتور مصطفى عبد الخالق عضو مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق اليوم بمذكرة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لإسقاط عضوية هانى زادة من مجلس الإدارة بسبب عدم حضوره لجلسات مجلس الإدارة لأكثر من ثلاث جلسات متتالية وهروبه خارج البلاد.
وكشف مصطفى عبد الخالق عن صدور قرار من النائب
العام بضبط هاني زادة وإحضاره وترقب وصوله لاتهامه بالاختلاس والاتجار في العملة الأجنبية وفتح حسابات سرية
وايداع أموال نادى الزمالك بها طبقا لمذكرة النائب العام المعروضة على مجلس النواب
حال طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور فى ذات القضية
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