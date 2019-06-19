بدء قبول الإيفاد الداخلي والابتعاث بـ"طبية الأمير محمد بن عبدالعزيز"

أعلنت مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة المناطق الشمالية، اليوم الأربعاء، فتح باب القبول في برنامج الإيفاد الداخلي للأطباء في مرحلة الإقامة في بعض التخصصات.





وذكر بيان صادر عن المدينة، أنّ التخصُّصات المتاحة هي الطب الباطني، والجراحة التجميلية والترميمية، والتخدير، وطب الطوارئ، وجراحة المسالك البولية، والأمراض الجلدية، والعناية المركزة للبالغين، والنساء والولادة.





وتتضمّن الشروط اللازمة، بحسب البيان، أن يكون المتقدم سعوديًّا أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصلًا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة العامة، وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5، وكذلك اجتياز امتحان الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وأن يجتاز المقابلة الشخصية .





كما أعلنت المدينة فتح باب القبول في برنامج الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض، ويتم القبول بشروط يجب توافرها لحاملي شهادة الثانوية العامة، وهي أن يكون المتقدم سعوديًّا أو سعودية الجنسية، وألا تقل نسبة الثانوية العامة عن 90%، ونسخة من معادلة الشهادة أو المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية وألا يكون قد مضى على حصوله على الشهادة الثانوية أكثر من ثلاث سنوات ويجب أداء اختبار القدرات العامة وكذلك الاختبار التحصيلي وأن يجتاز درجة النسبة الموزونة 82% وكذلك اجتياز المقابلة الشخصية.





وشروط قبول حاملي شهادة الدبلوم (تخصص تمريض) هي أن يكون المتقدم سعوديًّا أو سعودية الجنسية، وألا يقل المعدل التراكمي عن 3.5 من 5 ونسخة من معادلة الشهادة أو المؤهل من وزارة التعليم إذا كانت من جهة خارج السعودية، وكذلك الحصول على درجة اللغة الإنجليزية المطلوبة (4) IELTS ، (45) TOEFL “IBT” ، (67) STEP، وأن يجتاز المقابلة الشخصية.





وأوضحت إدارة الشؤون الأكاديمية أن تقديم جميع المستندات يتم من خلال موقع مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية عبر الرابط www.pmmc.med.sa، علمًا بأنَّ التقديم يبدأ يوم الأحد المقبل، وآخر موعد لاستقبال الطلبات يوم 4 يوليو المقبل.



