"أهلاً بيك".. أغنية جديدة لـ "أبوالليف" احتفالاً ببطولة أفريقيا (فيديو)

طرح المطرب نادر أبو الليف، أغنية جديدة "أهلاً بيك"، بالتعاون مع "The Music hub"، وذلك احتفالاً ببطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تقام فى مصر، حيث يتم إذاعة الأغنية حصريا عبر إذاعة "نجوم إف.إم"، وهى من كلمات السيد علي، وألحان وتوزيع رامى المصرى.

وتقول كلماتها:

أهلاً بيك فى بلدنا الحلوة السمرا بلد الحضارة.

اطمن أنت فى وسط شعب كله طيبة وعنده أصالة.

إحنا أول تاريخ نور..أرض الدنيا بحالها.

يارب احفظها وانصرها على مين يعادى ولادها.

مصر أم الدنيا كل الدنيا دى عينها عليها

إيدى فى إيدك هنتجمع ونشجع ورُوحنا ليها.

مصر أم الدنيا كل الدنيا دى عينها عليها

بعون الله هنكسب وصوتنا يعلى بطولتنا وهنفوز بيها.

أهلاوى ولا زملكاوى أو سموحة أو دجلاوى.

إسمعلاوى مصراوى اتحاداوى ومحلاوى.

علم واحد يجمعنا.. مصر.

منتخبنا هيمتعنا.. مصر.

والعالم راح يسمعنا بنشجع بلدنا مصر.