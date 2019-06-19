ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تفحمت إحداهم".. مصرع وإصابة 4 في تصادم 4 سيارات أعلى المحور

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:23 م
تفحمت إحداهم.. مصرع وإصابة 4 في تصادم 4 سيارات أعلى المحور
Advertisements
طباعة
إيمان عبد العاطي
 
Advertisements
لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث مروري بين 4 سيارات وتفحم إحداهم، أعلى المحور، وجار نقل المصابين للمستشفى ورفع حطام الحادث.

وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بوقوع حادث مروري وتصادم بين 4 سيارات أعلى المحور اتجاه اكتوبر مما ادى إلى اشتعال إحدى السيارات.

وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث وسنوافيكم بالتفاصيل.
Advertisements
المزيد عن: حوادث الفجر المرور المحور اخبار الحوادث
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر