"تفحمت إحداهم".. مصرع وإصابة 4 في تصادم 4 سيارات أعلى المحور
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:23 م
إيمان عبد العاطي
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لقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين إثر وقوع حادث مروري بين 4 سيارات وتفحم إحداهم، أعلى المحور، وجار نقل المصابين للمستشفى ورفع حطام الحادث.
وتلقت الإدارة العامة للمرور إخطار بوقوع حادث مروري وتصادم بين 4 سيارات أعلى المحور اتجاه اكتوبر مما ادى إلى اشتعال إحدى السيارات.
وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث وسنوافيكم بالتفاصيل.
وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 3 آخرين، وانتقل قيادات الإدارة العامة للمرور والحماية المدنية لمكان الحادث وسنوافيكم بالتفاصيل.
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