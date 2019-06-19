يوتيوب يجلب ميزة تجربة مستحضرات التجميل عبر الواقع المعزز
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:19 م
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للتقنيات الحديثة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز الكثير من الاستخدامات والتطبيقات المختلفة بعيدًا عن مجال الألعاب، ويوتيوب هنا تستهدف السيدات اللواتي يرغبن بتجربة المكياج ومستحضرات التجميل وكيف سيبدو عليهن بدون الحاجة لوضعها فعلياً على الوجه، وذلك عن بعد وعبر تقنية الواقع المعزز.
وكشفت يوتيوب عن ميزة جديدة تدعى AR Beauty Try-On تتيح للمستخدمين تجربة المكياج أثناء متابعة مقاطع فيديو تعليمية عن كيفية استعمالها للحصول على نصائح ومراجعات حول بعض الأصناف والمزيد.
وعبر تقنية الواقع المعزز فإنه سيمكن لأية فتاة مهما كان لون ونوع بشرتها الإستفادة من تجربة مستحضرات التجميل بدون وضعها فعلياً.
حالياً الميزة في مراحلها الاختبارية الأولى وهي متاحة عبر منصة FameBit الخاصة بيوتيوب، كما تعاونت مع شركة M.A.C Cosmetics لتجربة منتجاتها المختلفة، وستتاح خلال الأشهر المقبلة للمزيد من المعلنين والعلامات التجارية.
الجدير بالذكر أن شركة لورييل الشهيرة لديها تطبيق مشابه يمكن عبره تجربة مستحضراتها المختلفة، لكن بالتأكيد لدى قوقل خبرة وإمكانيات أكبر في استخدام تقنية الواقع المعزز والتعرف على الصورة بالتالي ستعطي نتائج أفضل.
من الواضح أن الاستخدامات الإعلانية لمثل هذه المزايا هي التي دفعت قوقل لتطويرها، حيث أن المعلنين يمكنهم إنشاء إعلانات تفاعلية وبعد تجربة أحمر الشفاه واختيار الدرجة اللونية المناسبة، يمكن ببساطة طلب شرائه من الإعلان نفسه.
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