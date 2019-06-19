مقتل 4 أشخاص جراء الفيضانات في منطقة البحر الأسود التركية
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:22 م
ترجمة - منة الشريف
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قال وزير الداخلية في 19 يونيو إن فيضان مفاجئ أودى بحياة أربعة أشخاص على الأقل في منطقة البحر الأسود التركية.
وفي حديثه للصحفيين حول الفيضان في أراكلي في مقاطعة طرابزون، قال سليمان سويلو إن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى ستة أشخاص آخرين على الأقل.
وأضاف سويلو "تبحث فرق البحث والإنقاذ المكونة من 280 فردًا، بما في ذلك رئاسة تركيا لإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، ورابطة البحث والإنقاذ (AKUT)، وقوات الدرك في المنطقة".
وأضاف أن الفيضان دمر سبعة مبان.
وكان وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي قد نفى في وقت سابق تقارير تفيد بأن الفيضان نجم عن انفجار أنبوب محطة توليد الطاقة الكهرومائية.
وقال "الفيضان نجم عن انهيار أرضي."
وفي حديثه للصحفيين حول الفيضان في أراكلي في مقاطعة طرابزون، قال سليمان سويلو إن فرق الإنقاذ تحاول الوصول إلى ستة أشخاص آخرين على الأقل.
وأضاف سويلو "تبحث فرق البحث والإنقاذ المكونة من 280 فردًا، بما في ذلك رئاسة تركيا لإدارة الكوارث والطوارئ (AFAD)، ورابطة البحث والإنقاذ (AKUT)، وقوات الدرك في المنطقة".
وأضاف أن الفيضان دمر سبعة مبان.
وكان وزير الزراعة والغابات بكير باكديميرلي قد نفى في وقت سابق تقارير تفيد بأن الفيضان نجم عن انفجار أنبوب محطة توليد الطاقة الكهرومائية.
وقال "الفيضان نجم عن انهيار أرضي."
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