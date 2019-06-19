غارات جوية للجيش الليبي على مواقع الميليشيات الإرهابية جنوب مطار طرابلس
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:21 م
رقية جمال
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ذكرت فضائية إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل منذ قليل، أن هناك غارات جوية للجيش الوطني الليبي على مواقع الميليشيات الإرهابية جنوب مطار طرابلس.
وقد وجهت القوى الوطنية الليبية، اليوم
الاثنين، تحية إجلال وتقدير لمصر حاضنة العروبة ولشعبها البطل وإلى قيادتها الرشيدة
الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي على الدعم السياسي
الذي قدمته وتقدمه للشعب الليبي في سبيل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
جاء ذلك في البيان الختامي للقاء القوى
الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات والذي
عقد اليوم بالقاهرة.
وقد وجهت القوى الوطنية الليبية، اليوم
الاثنين، تحية إجلال وتقدير لمصر حاضنة العروبة ولشعبها البطل وإلى قيادتها الرشيدة
الممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر ورئيس الاتحاد الأفريقي على الدعم السياسي
الذي قدمته وتقدمه للشعب الليبي في سبيل إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.
جاء ذلك في البيان الختامي للقاء القوى
الوطنية الليبية لدعم جهود القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف والميليشيات والذي
عقد اليوم بالقاهرة.
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