ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

لبنان يوقف أبرز مهربي الكبتاجون إلى دول عربية

الأربعاء 19/يونيو/2019 - 02:19 م
لبنان يوقف أبرز مهربي الكبتاجون إلى دول عربية
مهربي المخدرات بلبنان
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان الأربعاء توقيف أحد أبرز المتورطين في عمليات تهريب حبوب الكبتاجون المخدرة إلى دول عربية عدّة على رأسها المملكة العربية السعودية.

 

وتشهد صناعة الحبوب المخدرة المعروفة بالكبتاجون والاتجار بها ازدهاراً لافتاً في لبنان، وقد نجحت الأجهزة الأمنية مراراً في إحباط عمليات تهريب ضخمة باتجاه الأسواق الخليجية خصوصاً.

 

وأوردت قوى الأمن الداخلي في بيان أن توقيف المطلوب اللبناني (31 عاماً)، جاء في إطار "متابعة عمليات تهريب حبوب الكبتاغون من لبنان إلى دول الخليج العربي وتحديداً المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات في المملكة".

 

كما تم توقيف 4 أشخاص هم لبنانيان وسوريان يعملون في الشبكة ذاتها، وفق البيان.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها التنسيق بين لبنان والسعودية في ملف تهريب المخدرات.

 

وأوقفت السلطات خلال الأعوام الماضية العديد من المهربين، آخرها ضبط ما يزيد على 800 ألف حبة كبتاغون قيمتها نحو 12 مليون دولار كانت مخبأة في شاحنة براد ومتوجهة إلى "بلد عربي" إبريل الماضي.

 

وتنشط مصانع حبوب الكبتاجون في مناطق عدة في لبنان، أبرزها في البقاع (شرق)، وفي شمال البلاد. كما يصنّع في سوريا والعراق ويصدّر بشكل خاص إلى السعودية، بحسب ما جاء في تقرير للمرصد الفرنسي للمخدرات.

 

ويصنّف مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة الكبتاجون على أنّه "أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة"، وعادة هو مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

 

Advertisements
المزيد عن: مهربي المخدرات بلبنان لبنان دول عربية الكبتاجون
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين
-
x
2:30
-
باراجواي
كولومبيا
-
x
23:30
-
قطر