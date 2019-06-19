عضو شرف الاتحاد يكشف حقيقة مفاوضات "كهربا"

كشف عبدالله شرف الدين، عضو شرف نادي اتحاد جدة، حقيقة اقتراب الدولي محمود عبدالمنهم “كهربا”، نجم فريق الزمالك المصري، من العودة لصفوف فريق “العميد”، خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وكانت أنباء ترددت في الفترة الاخيرة، عن دخول إدارة نادي الاتحاد، في مفاوضات مع “كهربا”، بعد أن تداولت صورة للاعب مع عضو شرف النادي.





ويرتبط شرف الدين بعلاقة قوية مع نجم الزمالك، حيث أنه كان المفوض الذي قام باستقطاب “كهربا” للانضمام إلى فريق الاتحاد، في المرة السابقة.

وأكد شرف الدين في تصريحات صحفية، قائلاً: “من منطق العقل كيف يتم الحديث عن لاعب قبل بت المدرب في الأمور الفنية وتحديد احتياجاته وكذلك قبل تولي الرئيس الجديد دفة قيادة النادي”.





وأضاف: “في حال طلب المدرب عودة اللاعب لا مانع من الجلوس على طاولة المفاوضات لإعادته”.





ويشهد فريق الاتحاد حالة من الاستقرار في الجهاز الفني بتواجد المدرب التشيلي لويس سييرا، كما تولى أنمار الحائلي رئاسة نادي “العميد” مساء أمس الثلاثاء، بالتزكية لمدة 4 سنوات قادمة.



